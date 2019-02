Inep vai mudar sistema de acesso às notas do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) vai mudar o modo pelo qual os estudantes têm acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela internet. Essa é a primeira alteração no sistema do exame realizado pelo instituto após o vazamento dos dados pessoais de mais de 12 milhões de estudantes que prestaram o Enem entre 2007 e 2009. O episódio também motivou abertura de uma auditoria interna no instituto que deve durar cerca de 30 dias, segundo o Inep.

Para os inscritos, já não é mais possível recuperar a senha de inscrição na página do exame. Um dispositivo nesse site dava acesso à senha dos candidatos assim que um usuário informasse número de inscrição, CPF, nome, estado de origem e data de nascimento – as mesmas informações disponíveis nos arquivos que ficaram expostos na internet. A avaliação é que o caminho era frágil e, por isso, será alterado. O novo sistemas de senhas deve entrar no ar na próxima semana e durante esse período as instituições que necessitem de informações devem entrar em contato com o Inep.

O MEC enfrentava problemas com sistemas de tecnologia bem antes do vazamento dos dados. No começo do ano, usuários enfrentaram congestionamento durante a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona candidatos do Enem para as vagas de institutos e universidades federais. Em março, outro problema técnico no Sisu fez com que estudantes não classificados aparecessem como convocados para matrícula. A auditoria interna que o Inep está tocando ainda não tem data para terminar. A ideia é monitorar as “fragilidades” de todo o sistema, segundo informou o instituto.

