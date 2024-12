Fuvest 2025: solidariedade é tema central da redação

A redação da Fuvest 2025 teve como tema “as relações sociais por meio da solidariedade”, conforme divulgado pela organização. A proposta incluiu seis textos de apoio, entre eles trechos de Quincas Borba, de Machado de Assis, versos do cantor Cazuza, e fragmentos de autores como Edgar Morin, Ana Maria Gonçalves e Ruth Guimarães, além de um excerto da declaração do G20.

A temática permitiu ampla interpretação, abordando a solidariedade como mediadora de relações sociais em diferentes contextos, como amizade, amor, ou até mesmo em questões geopolíticas. Os textos de apoio abriram espaço para reflexões que iam além das tragédias e catástrofes, incluindo discussões sobre desigualdades sociais, meritocracia e insegurança alimentar, em um cenário global que contrasta abundância de recursos com a persistência da fome.

Mais de 30 mil candidatos participaram do primeiro dia da segunda fase do vestibular, em 23 municípios paulistas. A taxa de abstenção foi de 6,22%, de acordo com dados da organização. Além da redação, os estudantes tiveram que responder dez questões dissertativas de língua portuguesa. Na próxima segunda-feira, 16, serão 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida.

