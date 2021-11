Aplicativo e simulados grátis ajudam a se preparar para o Enem

Nos dias 21 e 28 de novembro, milhões de estudantes pelo Brasil realizarão a prova do Enem. Para garantir que eles estejam bem preparados para a prova, a edtech Amigo Edu oferecerá um simulado online e um aplicativo gratuitos capazes de sanar as dúvidas dos alunos sobre a matéria do Enem nesses últimos dias de preparação.

O simulado Enea, Exame Nacional do Amigo Edu, será disponibilizado no dia 13 de novembro, sábado, com inscrições até a sexta-feira. A prova irá das 9 às 16 horas e será composta de 90 questões de múltipla escolha mais redação. A correção será publicada três dias úteis depois.

Além das notas nas áreas de linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação, calculadas da mesma forma que o Enem, o estudante poderá conferir quanto tempo gastou em cada questão. Além disso, o aluno que indicar três pessoas para se inscreverem no simulado ganharão a correção comentada de sua redação. A inscrição pode ser realizada neste link.

Outra ferramenta ofertada pelo Amigo Edu será o app Preparaê, disponível para iOS e Android, que traz todas as questões propostas pela prova do Enem entre 2009 e 2019. O aplicativo sinaliza a resposta certa e também a justificativa por trás dela. De acordo com a edtech, pelo menos 80% dos candidatos usa o celular para estudar o conteúdo da prova, o que explica a existência do app para smartphones. Vale lembrar ainda que, em decorrência da pandemia, uma enorme parcela dos estudantes do Brasil tiveram de transferir os estudos para o âmbito digital.