WhatsApp passa a avisar se mensagem recebida veio de outra conversa

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira 10 que, a partir de agora, vai indicar quais mensagens recebidas foram encaminhadas de outras conversas. O recurso foi anunciado no início do ano, mas a liberação no Brasil ocorre nesta semana com a atualização do sistema para a versão mais recente do aplicativo.

De acordo com a empresa, o objetivo do aviso é dar transparência às conversas individuais e em grupo e apontar ao destinatário se a mensagem veio originalmente do amigo ou se foi repassada de um terceiro – evitando, assim, a disseminação de boatos. “Encorajamos você a pensar com cuidado antes de compartilhar mensagens encaminhadas”, afirma a empresa em seu blog.

Fake News

Na semana passada, o app anunciou também um recurso para tentar acabar com mensagens falsas dentro das janelas de conversa. A nova ferramenta avisa quando um link compartilhado é considerado suspeito.

Ao identificar uma mensagem com link, o WhatsApp examina o conteúdo para saber se o usuário será redirecionado a um site falso. A mensagem fica marcada com uma etiqueta vermelha.