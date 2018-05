WhatsApp permite que usuários assistam vídeos sem sair do app

O WhatsApp vai permitir a reprodução de vídeos do Facebook e Instagram sem sair do aplicativo. Antes, o usuário era redirecionado para outra plataforma. As informações foram divulgadas pelo site americano MacRumors.

De acordo com a publicação, a funcionalidade será adicionada com a nova atualização do WhatsApp para iOS – que está sendo disponibilizada aos poucos para os usuários.

Em julho do ano passado, o WhatsApp começou a testar recurso para reproduzir vídeos do YouTube no aplicativo. Na época, a informação foi obtida pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas. A funcionalidade está disponível apenas para dispositivos da Apple.

Segundo o MacRumors, a atualização também vai disponibilizar recursos para os grupos. Agora, o administrador do bate-papo poderá atribuir funções de administrador para outros participantes da conversa. Assim, é possível escolher pessoas que possam alterar o nome do grupo, imagem e descrição, por exemplo.

Por enquanto, as atualizações abrangem apenas os dispositivos com sistema operacional iOS.

Procurado, o WhatsApp não retornou o contato até a publicação da matéria.