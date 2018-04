WhatsApp testa recurso que permite recuperar áudios não enviados

O WhatsApp está testando um recurso para que os usuários possam recuperar áudios não enviados. A novidade vai salvar automaticamente gravações que sofrerem interrupções, como o desligamento do celular por falta de bateria. A atualização foi detectada pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas.

De acordo com a publicação, o WhatsApp estava estudando implementar o recurso no iOS, mas também pretende lançar uma versão para o Android.

Quando o áudio for salvo, o remetente terá acesso ao arquivo na própria conversa. Uma barra disponibilizará a mensagem de voz com o ícone de lixeira e as opções ouvir ou enviar.

Recentemente, o WABetaInfo descobriu que o WhatsApp está testando um recurso que permite ao usuário escutar o áudio antes de enviar a mensagem. A publicação também adiantou o lançamento de uma ‘trava’ de áudio para Android – dessa forma, não é preciso pressionar a tela enquanto grava uma mensagem de voz. Por enquanto, a ferramenta só está disponível para usuários do iOS.