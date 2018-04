WhatsApp testa ‘trava’ para gravação de áudio no Android

O WhatsApp está testando um recurso que permite que mensagens de áudio sejam gravadas sem a necessidade de pressionar a tela do smartphone. A ferramenta está disponível na versão beta do aplicativo para Android. Essa funcionalidade está liberada desde novembro para usuários com sistema iOS.

A atualização foi detectada nesta quarta-feira pelo WABetaInfo, que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas.

Para usar o recurso, o usuário precisa tocar no microfone e em instantes a opção de deslizar o ícone até a trava de gravação aparece. Assim, é possível acionar a ferramenta.

Segundo o WABetaInfo, outra atualização do WhatsApp vai permitir que os usuários naveguem na conversa enquanto gravam o áudio. O recurso estará disponível nas próximas atualizações do aplicativo.

Ainda de acordo com o site, o WhatsApp também adicionará, em breve, uma ferramenta para que o usuário escute o próprio áudio antes de mandá-lo.

Procurado, o WhatsApp não comentou o tema.