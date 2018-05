WhatsApp agora impede que usuário seja adicionado repetidamente em grupo

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira novos recursos para as conversas em grupo. Agora, os usuários não podem ser adicionados repetidamente a grupos dos quais já tenham optado por sair várias vezes. A atualização já está disponível para sistemas operacionais Android e iOS.

Os usuários também conseguem acompanhar mais rapidamente mensagens em que foram mencionados ou respondidos. Um ícone com o caractere “@” é exibido no canto inferior direito da conversa para habilitar a ferramenta.

As mudanças se estendem à descrição de grupos. É possível escrever um breve resumo, que fica localizado nos dados do grupo, para definir o propósito da conversa (o recurso é similar ao Recado de conversas individuais). Quando uma nova pessoa entra no grupo, a descrição aparece no topo da conversa.

Com a atualização, administradores do grupo ganham ainda mais “poder”. A partir de agora, é possível restringir quem consegue alterar o assunto, a imagem e a descrição do grupo. Também dá para remover as permissões de administrador de outros participantes do grupo – os criadores da conversa não podem ser removidos.