TRT do Rio abre concurso para cargos com salário de até R$ 15 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), no Rio de Janeiro, abriu nesta segunda-feira concurso público para cargos de nível médio e superior. O processo vai selecionar candidatos para 12 vagas de técnico judiciário e quatro de analista judiciário, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração bruta varia entre 7.592,53 reais a 15.164,03 reais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de abril, no site do Instituto Aocp – instituição responsável pelo concurso. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda. O custo para participar do processo é de 60 reais para vagas de nível médio e de 100 reais para o superior.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, que poderá ser aplicada nas cidades fluminenses de Barra Mansa, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.

Os testes terão questões de língua portuguesa, legislação, noções sobre direitos das pessoas com deficiência, noções de informática e conhecimentos específicos.

Candidatos à vaga de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança deverão também se submeter a um teste de aptidão física.