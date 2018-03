Concurso para promotor oferece salários de até R$ 27,5 mil

O Ministério Público do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para o concurso de promotor de Justiça. O objetivo é ocupar 32 cargos. O salário inicial é de 27.500,16 reais.

Para participar da seleção, é preciso ter diploma de bacharel em Direito e experiência jurídica, como atuação na área ou conclusão de curso de pós-graduação. A inscrição custa 300 reais e deve ser feita por meio do site da instituição até o dia 6 de abril.

O concurso terá cinco etapas: prova preliminar (eliminatória), provas escritas especializadas, provas orais, prova escrita de língua portuguesa e prova de títulos. As provas eliminatórias abrangerão matérias em dez áreas do Direito, e conhecimento sobre princípios institucionais do Ministério Público.