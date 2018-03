Banco do Brasil abre hoje concurso para vagas em SP, RJ e DF

O Banco do Brasil divulgou nesta quarta-feira edital para concurso público para preencher vagas em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O documento com os detalhes do processo, que será feito pela Fundação Cesgranrio, foram publicados no Diário Oficial da União de hoje.

O processo vai selecionar 60 pessoas para a função de escriturário, sendo 30 vagas de início imediato e outras 30 para composição do cadastro de reserva. O salário inicial é de 2.718,73 reais mais vale alimentação, cesta alimentação. Há venefícios como participação nos lucros, vale transporte, auxílio creche, auxílio a filho com deficiência e previdência privada.

A inscrição custa 48 reais e deverá ser feita pela internet no site da Fundação Cesgranrio entre os dias 8 e 27 de março. Para se candidatar, é preciso ter ao menos 18 anos e nível médio completo. Serão exigidos conhecimento em português, inglês, matemática, atualidades do mercado financeiro, probabilidade e estatística, conhecimentos bancários e de informática.

A prova está prevista para o dia 13 de maio e será oferecida em dez cidades: Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).