TRT abre concurso – salário chega a R$ 12.742

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) abriu concurso para cargos de nível médio e superior. Ao todo, são duas vagas disponíveis e outras para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de 6.708,53 reais a R$ 12.742,14 reais.

As vagas de nível superior são para cargos de analista judiciário – área judiciária, administrativa e de apoio especializado, nas especialidades de arquitetura, história, medicina, medicina (psiquiatria), odontologia e psicologia.

Já as vagas para os cargos de nível médio são de técnico são de técnico judiciário, nas área administrativa e de apoio especializado, com especialidade em enfermagem.

Uma das vagas é na área de enfermagem para pessoas em ensino médio ou técnico. A outra é para médico, com formação superior. As outras especialidades são para cadastro reserva.

As vagas são para Campinas e interior de São Paulo. As inscrições custam 80 reais para nível médio e 90 para nível superior e podem ser feitas de 14 de março a 4 de abril diretamente no site do concurso. organizado pela Fundação Carlos Chagas .