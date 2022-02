Tira-dúvidas: entenda como resgatar o dinheiro esquecido do Banco Central

Depois de ter o sistema derrubado, o Banco Central criou uma nova ferramenta para a consulta dos bilhões de reais esquecidos em contas em bancos. A plataforma entrou no ar nesta segunda-feira, 14, e possibilita que a pessoa veja se tem algum valor perdido. A plataforma criada tenta escalonar os usuários que tem dinheiro para resgatar e evitar um novo congestionamento, mas, ao optar neste modelo, o sistema peca um pouco pela clareza. O cidadão, por exemplo, não consegue ver o total do montante para resgatar.

Confira, abaixo, sete perguntas e respostas para entender como recuperar seu dinheiro:

1) Como saber se tenho dinheiro a receber? Pelo site valoresareceber.bcb.gov.br. No site, o cidadão ou empresa pode saber se faz parte dos sortudos que tem um valor esquecido nos bancos. Para isso, é necessário ter em mãos o número do CPF e do CNPJ e a data de nascimento ou criação da empresa.

2) Consigo saber agora quanto de dinheiro tenho para pegar? Não. Nesta fase de consulta, aberta nessa segunda-feira, o BC mostra apenas se a pessoa tem dinheiro esquecido em bancos. Caso a ferramenta identifique que o cidadão tem valores a receber, abrirá uma tela de agendamento para que a pessoa volte no site na data marcada pela autoridade monetária. Nesta data, segundo o BC, ai sim será possível ver quanto dos 8 bilhões de reais esquecidos você tem para resgatar.

3) O que significa esse agendamento? Quando consigo solicitar o dinheiro? O agendamento é a data que o cidadão pode voltar ao site do BC para fazer a consulta de quanto tem para pegar e solicitar o recebimento do dinheiro. Para isso, será necessário acessar o sistema com o cadastro do gov.br, o site de serviços do Governo Federal. Ao entrar no site na data agendada, o cliente poderá informar a chave Pix na qual deseja receber o dinheiro. Caso não informe um Pix, o banco que você escolheu entrará em contato para realizar a transferência. As consultas aos valores e ao sistema de transferências ocorrem ao longo do mês de março.

4) E se eu perder o agendamento, como faço para pedir o dinheiro? Caso o cliente não acesse o sistema na data e horário indicados pelo BC após a consulta inicial, poderá acessar o sistema nos dias de repescagem, que ocorrerão nos sábados de março após a semana disponibilizada para o cadastro das faixas etárias. A repescagem para pessoas com mais de 54 anos ocorrerá em 12 de março, para quem tem entre 54 e 39, no dia 19; para quem tem menos de 39 anos, será no dia 26. A partir do dia 28 de março, a consulta e o resgate estará liberado para todos.

5) Esse sistema é seguro? Todo mundo pode ver quanto eu tenho para receber? A intenção da autoridade monetária em dividir as fases de consulta simples e resgate, além de evitar uma queda no sistema, visa a proteção dos dados bancários. Por isso, para acesso na segunda fase, é necessário fazer o login e senha pelo gov.br, que é pessoal e intransferível. Segundo o Banco Central é necessário que o login do cidadão seja nível prata ou ouro. Essas indicações da conta do gov.br mostram que o cidadão autenticou a conta via reconhecimento facial, após cruzamento de dados com base da Justiça Eleitoral e do Denatran.

6) Como faço o cadastro no gov.br? Você pode criar sua conta pelo aplicativo ou pelo site do gov.br. Se estiver no aplicativo, clique no botão “Entrar com gov.br“, e se estiver no site, clique no botão “Criar conta gov.br“, em seguida digite seu CPF e siga as orientações para criar sua conta. O sistema do governo irá pedir a confirmação de dados que variam desde o nome da mãe até empresas que a pessoa trabalhou.

7) O Banco Central entra em contato para confirmar dados? Não. O BC salienta que não envia links e nem entra em contato para indicar valores a receber ou confirmar dados pessoais. Logo, não entre em links enviados por e-mail, SMS, Whatsapp ou Telegram dizendo ser do Banco Central e não informe dados pessoais em ligações telefônicas para evitar cair em golpes.