BC libera consulta para bilhões esquecidos, mas processo pode levar um mês

O Banco Central liberou nesta segunda-feira, 14, a consulta para que pessoas e empresas possam ver se têm dinheiro esquecido em bancos e como podem resgatá-lo. Em tempos de orçamento apertado e inflação no topo, a possibilidade de encontrar alguma economia perdida em contas antigas fez com que o brasileiro derrubasse o site do BC no fim de janeiro e, por isso, a autoridade monetária oferece essa nova ferramenta. Ao todo, há um total de 8 bilhões de reais deixados por brasileiros em bancos e que podem ser recuperados.

O resgate do dinheiro funciona em fases para evitar uma nova queda nos servidores do Banco Central. A que foi aberta nesta segunda-feira consiste em apenas uma consulta simples. A pessoa física ou jurídica digita seu CPF ou CNPJ e a data de nascimento (ou abertura da empresa) no site valoresareceber.bcb.gov.br. Caso o BC identifique que há dinheiro esquecido, irá notificar o consulente uma data e um horário que ele precisa voltar ao sistema para que, aí sim, solicite o resgate do dinheiro. O saldo, entretanto, não é informado nesta primeira consulta.

O BC informa que irá escalonar a data de solicitação dos resgates de acordo com a idade do cidadão ou empresa, com um sábado de repescagem para cada faixa. Para quem tem acima de 54 anos, as datas para retorno ao sistema caso seja identificado algum dinheiro perdido vão de 7 a 11 de março. Para quem tem de 39 a 54 anos, a funcionalidade fica disponível entre os dias 14 a 18. Para quem tem menos de 39 anos, o resgate pode ser solicitado entre os dias 21 a 25 do próximo mês. A partir de 28 de março, o sistema de resgate irá funcionar independente das datas informadas.

Cadastro de resgate

Nesta fase de consulta, o cidadão ou empresa precisa apenas de CPF/CNPJ e data de nascimento. Na próxima fase, entretanto, será necessário utilizar o cadastro do gov.br, o site de serviços do governo federal. A realização desse cadastro, é simples. Basta acessar o site ou o App Gov.br (Google Play e App Store) e seguir as instruções.

O BC ressalta, entretanto, que é necessário ter o selo prata ou ouro para solicitar o resgate. O selo prata do gov.br é dado para o cidadão que tem carteira de motorista com coleta biométrica. Também é possível mediante a validação dos dados via internet banking ou no caso de servidores públicos. Já o nível ouro é dado para quem tem título de eleitor com biometria (após uma validação facial) ou para quem possui certificado digital.

A autoridade monetária alerta que não entrará em contato com as pessoas para falar sobre os valores a receber ou mesmo confirmar dados pessoais. “Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber; Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram; não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores”.

O BC informa que o dinheiro esquecido será depositado preferencialmente por chave Pix. Caso o cidadão não a informe, só então será contactado pela instituição bancária em questão para confirmar dados para o depósito. Não é necessário se dirigir pessoalmente até o banco.