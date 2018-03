Starbucks vende operações de suas lojas no Brasil

A rede de cafeterias Starbucks anunciou na última segunda-feira que vendeu suas operações no Brasil ao fundo de investimentos SouthRock. O valor da operação não foi revelado.

Com a venda, a rede passa a operar sob o modelo de licenciamento de marca em todos os 17 países da América Latina onde tem negócios.

A SouthRock é dona da Brazil Airport Restaurants, e opera no país marcas como as redes de lanchonetes TGI Friday’s, os restaurantes Gendai e China in Box e a rede de supermercados St. Marche.

A Starbucks está no Brasil desde 2005 e tem atualmente 113 unidades, em 17 cidades, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A empresa tem 1.450 funcionários no país. A rede americana tem 27.000 lojas pelo mundo.