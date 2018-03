Burger King começa a vender balde de sorvete de quase 1 litro

Que tal um balde de sorvete? Em edição limitada, o Burger King lança a sobremesa com 980 ml, ideal para ser compartilhada.

O BK Mix é preparado com sorvete de baunilha e pedacinhos do biscoito Oreo e calda de doce de leite.

A sobremesa, que tem o preço sugerido de 17,90 reais, está à venda em todos os restaurantes no Brasil até que durem os estoques.

A versão original, individual, continua no cardápio e custa de 7 reais a 10 reais.

Essa não é a primeira vez que a rede inclui em seu cardápio sobremesas feitas com o biscoito Oreo. No ano passado, a rede vendeu sundae e milk shake com o produto.