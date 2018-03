Vendas no comércio voltam a subir em janeiro, diz IBGE

As vendas no comércio varejista subiram 0,9% em janeiro ante o mês anterior, após queda de 0,5% em dezembro. As informações são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. Em relação ao mesmo período do ano anterior, as vendas em janeiro subiram 3,2%, a décima alta consecutiva.

Segundo a gerente da PMC, Isabella Nunes, a alta de janeiro na comparação com o mesmo mês do ano anterior pode ser explicada pela melhora dos rendimentos da população e pela baixa inflação. “O aumento da massa de rendimentos reais e a redução sistemática dos preços na alimentação no domicílio foram os principais fatores para o desempenho positivo do setor”, disse a pesquisadora em nota.

O crescimento nesse tipo de comparação foi visto em 6 dos 8 setores acompanhados pela instituição. As principais altas foram registradas em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,1%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (10,5%) e móveis e eletrodomésticos (5,3%).

Na outra ponta, houve queda em combustíveis e lubrificantes (-4,0%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-7,3%).

No comércio varejista ampliado – categoria que considera os setores automotivo e construção – houve alta de 6,5, na comparação com janeiro do ano passado. “Esse comportamento ocorre, principalmente, devido ao desempenho positivo de veículos, motos, partes e peças, que com resultado interanual de 18,2% respondeu por 58,5% do total do varejo ampliado”, diz o IBGE.