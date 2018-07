Starbucks anuncia que vai deixar de usar canudos de plástico

O Starbucks anunciou nesta segunda-feira que vai banir os canudos de plástico de todas as unidades de sua rede até 2020. Para substitui-los, a multinacional criou um copo com tampa inclinada que permite ao consumidor tomar o líquido diretamente do recipiente. As informações foram divulgadas pelo site americano Fast Company.

O design, entretanto, não foi criado para acabar com os canudos de plástico. O copo começou a ser pensado em 2016 por causa de uma nova bebida: o café com infusão fria de nitrogênio. A graça da bebida estava em seu topo espumoso – mas o modo tradicional de beber o café, com um canudinho, começa na parte inferior. Com isso, o Starbucks passou a considerar alternativas aos canudos.

Café com infusão fria de nitrogênio do Starbucks Café com infusão fria de nitrogênio do Starbucks

“Nós rapidamente percebemos as implicações disso em nossa capacidade de reduzir o uso dos canudinhos”, disse a vice-presidente de impacto social global da Starbucks, Colleen Chapman, ao Fast Company.

Segundo o site, o Starbucks deve usar o novo copo para servir todas as suas bebidas frias até 2020. A exceção será para as bebidas mais grossas – que serão acompanhadas por um canudo de papel. No ano passado, bebidas frias representaram 50% das vendas da rede. A empresa também é responsável por usar 1 bilhão de canudos de plástico por ano, segundo suas próprias estimativas.

Guerra contra os canudos

Recentemente, o McDonald’s anunciou que vai substituir os canudos de plástico por canudos de papel em todos os seus restaurantes do Reino Unido e Irlanda a partir de setembro. A rede utiliza 1,8 milhão de canudos por dia apenas nessas regiões.

A guerra contra o produto começou há três anos, quando o vídeo de uma tartaruga viralizou na internet. O animal tinha um canudinho entalado nas narinas. Nos Estados Unidos, 500 milhões de canudos são usados e descartados diariamente. No Brasil, não há dados tão precisos, mas segundo o IBGE, a produção foi de 2.800 toneladas em 2015.

Apesar de ter uma vida útil de dez minutos – o tempo que se gasta para tomar um refrigerante –, o canudo de plástico demora 500 anos para se decompor na natureza.

Desde que a produção de canudinhos em larga escala teve início, nos anos 60, estima-se que vaguem por aí, como detritos, 8,3 bilhões de toneladas de objetos feitos de plástico. Além disso, a indústria do poliestireno colabora para o agravamento do aquecimento global, pela emissão de gás carbônico na atmosfera, polui ecossistemas e ameaça a sobrevivência de animais em risco de extinção, como algumas das espécies de tartarugas marinhas.