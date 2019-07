Santander anuncia lucro de 20,2% em balanço do segundo trimestre

O Santander Brasil abriu a temporada de balanços trimestrais dos bancos e anunciou na manhã desta terça-feira, 23, lucro líquido gerencial de 3,635 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. A cifra é 20,16% maior que a de 3,025 bilhões de reais registrada no ano passado. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 4,3%. Nos seis primeiros meses deste ano, o resultado do banco foi de 7,120 bilhões de reais, expansão de 21% em 12 meses.

O resultado do Santander no segundo trimestre foi puxado, segundo explicou o banco em seu relatório trimestral, pelo crescimento da margem financeira, reflexo do aumento de empréstimos. A carteira de crédito do Santander Brasil foi a 394 bilhões de reais de abril a junho, aumento de 1,9% ante o primeiro trimestre. Em um ano, cresceu 7%.

“Apesar de uma recuperação gradual na atividade econômica e de estarmos inseridos em um ambiente mais competitivo, o crescimento da nossa carteira de crédito foi superior ao do sistema financeiro, aumentando nossa participação de mercado de forma rentável”, destaca o banco no relatório.



O maior crescimento em termos de crédito veio da pessoa física e das pequenas e médias empresas, cuja taxa de expansão foi de 3 6% em cada segmento ante o primeiro trimestre. Em contrapartida, empréstimos para grandes empresas recuaram, com diminuição de 1,1%, na mesma base de comparação.

O Santander Brasil encerrou junho com patrimônio líquido de 68,7 bilhões de reais no segundo trimestre, elevação de 9,9% em um ano. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) teve melhora de 0,2 ponto porcentual em junho ante março, atingindo 21,3%.



O lucro líquido do Santander no Brasil no primeiro semestre do ano representou 29% do desempenho de todo o grupo no período, de acordo com dados divulgados pela matriz espanhola nesta terça-feira. O porcentual é o mesmo já verificado nos primeiros três meses do ano. Com a manutenção da marca, o Brasil segue como a maior fonte de ganhos para o conglomerado espanhol. Ao longo de todo o ano passado, a fatia de lucro gerada no Brasil para o Santander havia sido de 26%.

(Com Estadão Conteúdo)