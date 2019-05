Lucro do Santander no Brasil sobe 21,9% em um ano

O Santander Brasil apresentou lucro líquido gerencial, que não considera ágio de aquisições, de 3,485 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, cifra 21,9% maior do que no mesmo período do ano passado, de 2,859 bilhões de reais. A alta em relação ao trimestre anterior, encerrado em dezembro, foi de 2,3%.

Ao fim de março, a carteira de crédito do banco somava 386,904 bilhões de reais, montante praticamente estável considerando o saldo de dezembro, de 386,736 bilhões de reais. Em um ano, porém, quando os empréstimos somavam 353,920 bilhões de reais, teve alta de 9,3%. O crescimento foi puxado, principalmente, pela pessoa física, com avanço de 20,1% em um ano e de 3,0% no trimestre.

Em contrapartida, o crédito às grandes empresas encolheu 3,6% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores e ficou estável no comparativo anual. Na pequena e média empresa, o Santander Brasil viu seus empréstimos crescerem 8,7% e 0,2%, respectivamente.

O Santander Brasil encerrou março com 803,679 bilhões de reais em ativos totais, cifra 11,0% maior em um ano, de 724,348 bilhões de reais. Ante os três meses anteriores teve leve redução de 0 3%.

Com tal resultado, a filial brasileira contribuiu com 29% do desempenho de todo o grupo no período, de acordo com dados divulgados pela matriz espanhola na manhã desta terça-feira, 30, na Europa.

O Santander destaca, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, que no primeiro trimestre de 2019 conseguiu manter a recorrência na geração de resultados com “destacada rentabilidade”. “A base de clientes cresce consistentemente, a partir da melhora do atendimento aos nossos clientes, o que nos proporciona ganhos rentáveis de participação de mercado”, enfatiza o banco, no documento.

O patrimônio líquido do banco somou 67.605 bilhões de reais de janeiro a março, crescimento de 10,1% ante o mesmo intervalo de 2018, quando estava em 61,384 bilhões. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, aumentou 4,7%.

A rentabilidade do Santander, medida pelo ROE, ficou em 21,1% no primeiro trimestre, estável ante o trimestre anterior e mantendo o banco como o segundo mais rentável do Brasil. Em um ano, cresceu 2 pontos porcentuais.