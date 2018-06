A rede de restaurante Mei Mei dará 3% de desconto em seu buffet a cada gol sofrido pela Alemanha durante a Copa do Mundo 2018. O desconto pode chegar a 50% se o Brasil eliminar a seleção europeia a partir das oitavas de final da competição.

A promoção valerá para o dia seguinte ao jogo. Segundo a rede, o desconto é uma maneira “de fazer com que os brasileiros se esqueçam do trágico 7×1”. Em 2014, o Brasil levou sete gols da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo – a pior derrota da história da seleção pentacampeã.

O desconto será válido nas unidades dos shoppings Santa Cruz e Top Center, ambas localizadas em São Paulo.

A Alemanha estreou na Copa do Mundo em partida contra o México no último domingo. A atual campeã do mundo foi derrotada por 1 a 0 no Estádio Lujniki, em Moscou, na primeira grande zebra do torneio. Neste sábado, a Alemanha enfrenta a Suécia pelo Grupo F, às 15h.