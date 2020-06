Queda na demanda leva a tombo histórico na produção industrial em abril

Se nos dados dos três primeiros meses do ano havia apenas um reflexo dos impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus no Brasil, os resultados de abril trazem o retrato do período de escalada de casos e medidas de distanciamento social na economia brasileira. Nesta quarta-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a queda na produção industrial em abril foi de 18,8% em abril, na comparação com o mês anterior. É a queda mais intensa da indústria desde o início da série histórica, em 2002, e o segundo resultado negativo seguido, com perda acumulada de 26,1% no período. O desempenho negativo é resultado da queda da demanda de consumo, já que comércios não essenciais fecharam as portas em grande parte do país no mês para tentar combater a proliferação da Covid-19.

No ano, de janeiro a abril, o setor encolheu 8,2%, e nos últimos 12 meses, recuou 2,9%. Em relação a abril do ano passado, a queda na indústria foi maior, -27,2%, sexto resultado negativo seguido nessa comparação e o mais elevado desde o início da série registrada pelo Instituto. “O resultado de abril decorre, claramente, do número maior de paralisações das várias unidades produtivas, em diversos segmentos industriais, por conta da pandemia. Março já tinha apresentado resultado negativo. Agora, em abril, vemos um espalhamento, com quedas de magnitudes históricas, de dois dígitos, em todas as categorias econômicas e em 22 das 26 atividades pesquisadas”, disse o gerente da pesquisa, André Macedo.

O recuo na indústria preocupa porque a cadeia é uma das grandes empregadoras do país. A queda da atividade gera preocupação no desmonte de cadeias produtivas, o que tornaria mais difícil a retomada econômica no período pós-pandemia. Esse é o primeiro resultado setorial de abril divulgado pelo IBGE. Ainda no meio do mês, serão divulgados o desempenho do comércio e dos serviços, que também devem registrar grandes quedas. O cenário é que o PIB do segundo trimestre traga recuo histórico e puxe o resultado anual para uma queda na casa dos 7%. O desempenho de 2020, somado a crise de 2015 e 2016, faz com que essa seja a década mais perdida de economia brasileira.