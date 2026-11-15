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Economia

Pacote de ajuste fiscal persegue superávit sem mexer nos mais pobres, diz Alckmin

Pacote de revisão de gastos e despesas apresentado na semana passada pode ser votado na Câmara dos Deputados nesta semana

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 15h10 | Atualizado em 15 nov 2026, 15h38
Geraldo Alckmin
O vice-presidente Geraldo Alckmin (Valter Campanato/Agência Brasil)
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O presidente em exercício Geraldo Alckmin defendeu, neste domingo, 15, as medidas de ajuste nas contas públicas apresentadas pelo governo federal na semana passada, afirmando que elas ajudam a colocar o orçamento de volta no azul sem cortar programas sociais, e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido em perseguir um equilíbrio fiscal que abra caminho para juros mais baixos.

De acordo com o vice-presidente, a expectativa é que a votação do projeto no Senado seja concluída na terça-feira, 17, e o texto possa ir para a apreciação da Câmara dos Deputados ainda nesta semana. “É uma medida tomada na direção correta que esperamos que termine na terça-feira (no Senado), para poder ir para a Câmara”, disse.

Apresentado na quarta-feira pela equipe econômica do governo, o plano de ajuste fiscal combina medidas de revisão de gastos com aumento de receitas, por meio de cortes em benefícios fiscais, com a intenção de abrir um espaço de até 60 bilhões de reais no orçamento de 2027. O texto-base do projeto foi aprovado no Senado na quinta-feira, mas ainda ficaram faltando pontos que devem ser votados à parte, os chamados destaques, o que está agendado para a próxima sessão plenária da Casa, na terça.

Uma vez aprovado no Senado, o texto pode seguir para a Câmara, onde depende do presidente da Casa, Hugo Motta, para que seja pautado. O governo já tem mantido conversas com Motta para votar o pacote assim que ele chegue do Senado.

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Em uma fala à imprensa pela manhã, Alckmin também disse que tão logo Lula esteja de volta ao Brasil, na segunda, 16, deve ser retomada a definição de qual será a composição ministerial de seu novo governo, que começa oficialmente em 5 de janeiro.

O presidente Lula passou a última semana cumprindo uma agenda internacional na Turquia, onde aconteceu a COP 31, a conferência internacional do clima, e depois nas Filipinas. Neste período, o vice, Alckmin, comanda a presidência interinamente.

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“É importante destacar que o projeto (de ajuste fiscal) não mexe na população mais pobre, estão preservados todos os ganhos de natureza social, mas trabalha para ter um superávit”, disse Alckmin, que participou de uma visita à sede do Inep pela manhã, neste que é o segundo domingo de aplicação das provas do Enem.

“É sempre bom explicar que há um compromisso do presidente Lula com o equilíbrio das contas públicas, ou seja, não ter déficit primário e ter superávit para ir para o caminho de redução da dívida pública e, com isso, ajudar a reduzir a taxa de juros. Essa questão é central”, acrescentou.

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