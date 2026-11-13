Ministros procuram Hugo Motta para combinar aprovação de ajuste fiscal na Câmara

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre os últimos dias de sua agenda internacional com paradas na Turquia e Filipinas, ministros da área econômica e da articulação política de seu governo mantiveram, nesta sexta-feira, 13, reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) para costurar a aprovação na Casa do projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo.

A articulação inclui tanto o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que é o pai do projeto, quanto o ministro de Relações Institucionais do Brasil, José Nobre Guimarães, que esteve com Motta nesta tarde. Com o retorno do presidente ao Brasil neste domingo, Motta afirmou que tanto a votação do pacote quanto outros assuntos serão retomados a partir da próxima semana.

Com uma estimativa de abrir por volta de 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, a proposta que aumenta receitas e reduz despesas (PLP 299/2026) foi apresentada pelo governo na quarta-feira, 11, e teve o seu texto-base aprovado na quinta, 21, no Senado.

No Senado, o projeto ainda depende da aprovação dos destaques à matéria, que são pontos das propostas que os senadores pedem para que sejam analisados em separado e que terão a votação retomada na próxima sessão deliberativa, na terça-feira. Uma vez aprovado por completo no Senado, o texto precisa ainda de votação na Câmara, onde também pode passar por alterações.

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“Nós vamos fazer uma reunião daqui a pouco para que a gente possa construir as condições para votar esse projeto na Câmara, tão logo ele seja aprovado no Senado”, disse o ministro Moretti em uma entrevista ao canal de notícia Globo News no início desta tarde.

“Agora a ideia é que a gente mostre que os destaques precisam ser superados [no Senado] para que a gente mantenha potência fiscal desse texto, que gira em torno de 60 bilhões de reais, para que a gente possa botar as contas públicas no azul.” As estimativas que constam no texto do projeto apresentado pela própria equipe do governo detalham as contas e apontam para uma economia potencial entre 45 bilhões e 56 bilhões de reais.

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No fim da manhã, Motta teve um encontro com José Nobre Guimarães, das Relações Institucionais, ao lado do líder do PT da Câmara, Pedro Uczai, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. “O ministro agradeceu ao Senado pela votação do projeto de ajuste fiscal do governo e pediu celeridade na votação da medida na Câmara”, contou Motta em uma publicação em suas redes sociais, em que também divulgou uma foto do encontro. “Acertamos também que, assim que o Presidente Lula voltar de viagem, trataremos de outras agendas.”