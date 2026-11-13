ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ministros procuram Hugo Motta para combinar aprovação de ajuste fiscal na Câmara

Base da proposta do governo que busca abrir até R$ 60 bilhões no orçamento de 2027 foi aprovada na quinta-feira no Senado

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 17h40
Quatro homens sorridentes, de meia-idade, posam para foto em ambiente interno. O primeiro, à esquerda, veste camisa azul-marinho. O segundo, camisa azul-clara. O terceiro, paletó azul-marinho sobre camisa azul-clara. O quarto, camisa branca. Todos fazem sinal de joinha com as mãos.
O líder do PT na Câmara, Pedro Uzai, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães: em encontro nesta sexta-feira, líderes discutiram a aprovação de ajuste fiscal no Congresso (13/11/2026) (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Ministros procuram Hugo Motta para combinar aprovação de ajuste fiscal na Câmara Priorize VEJA no Google

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre os últimos dias de sua agenda internacional com paradas na Turquia e Filipinas, ministros da área econômica e da articulação política de seu governo mantiveram, nesta sexta-feira, 13, reuniões com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) para costurar a aprovação na Casa do projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo.

A articulação inclui tanto o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que é o pai do projeto, quanto o ministro de Relações Institucionais do Brasil, José Nobre Guimarães, que esteve com Motta nesta tarde. Com o retorno do presidente ao Brasil neste domingo, Motta afirmou que tanto a votação do pacote quanto outros assuntos serão retomados a partir da próxima semana.

Com uma estimativa de abrir por volta de 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, a proposta que aumenta receitas e reduz despesas (PLP 299/2026)  foi apresentada pelo governo na quarta-feira, 11, e teve o seu texto-base aprovado na quinta, 21, no Senado.

No Senado, o projeto ainda depende da aprovação dos destaques à matéria, que são pontos das propostas que os senadores pedem para que sejam analisados em separado e que terão a votação retomada na próxima sessão deliberativa, na terça-feira. Uma vez aprovado por completo no Senado, o texto precisa ainda de votação na Câmara, onde também pode passar por alterações.

Siga
Continua após a publicidade

“Nós vamos fazer uma reunião daqui a pouco para que a gente possa construir as condições para votar esse projeto na Câmara, tão logo ele seja aprovado no Senado”, disse o ministro Moretti em uma entrevista ao canal de notícia Globo News no início desta tarde.

“Agora a ideia é que a gente mostre que os destaques precisam ser superados [no Senado] para que a gente mantenha potência fiscal desse texto, que gira em torno de 60 bilhões de reais, para que a gente possa botar as contas públicas no azul.” As estimativas que constam no texto do projeto apresentado pela própria equipe do governo detalham as contas e apontam para uma economia potencial entre 45 bilhões e 56 bilhões de reais.

Continua após a publicidade

No fim da manhã, Motta teve um encontro com José Nobre Guimarães, das Relações Institucionais, ao lado do líder do PT da Câmara, Pedro Uczai, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. “O ministro agradeceu ao Senado pela votação do projeto de ajuste fiscal do governo e pediu celeridade na votação da medida na Câmara”, contou Motta em uma publicação em suas redes sociais, em que também divulgou uma foto do encontro. “Acertamos também que, assim que o Presidente Lula voltar de viagem, trataremos de outras agendas.”

Publicidade
TAGS:
Ajuste fiscal
Hugo Motta
Orçamento
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).