Outback vai dar batata frita de graça

A rede australiana de restaurantes Outback está oferecendo um cupom promocional que dá direito a uma porção gratuita de batatas com queijo e bacon. A iniciativa é uma homenagem ao Dia Nacional da Austrália, data em que os navios britânicos chegaram ao país, em 1788. O cupom de desconto pode ser gerado no site oficial da promoção e é válido em todos os restaurantes da rede desta segunda-feira (22) até quinta-feira (25).

A promoção, no entanto, não é válida para feriados. Em São Paulo, os clientes só poderão utilizar o cupom até quarta-feira, em razão do feriado dedicado ao aniversário da cidade. Porém, nos outros municípios do estado, o cupom segue válido até a data de vencimento.

Além disso, a troca pela batata só é válida dentro do período da promoção e no momento da compra de um prato principal ou outro aperitivo da casa.

Para participar da promoção, o cliente deve acessar o site da Aussie Week Outback para gerar o cupom, que deve ser apresentado no restaurante de preferência. O ticket pode ser apresentado na tela do celular ou impresso.