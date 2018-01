Empresa vende passagens com desconto de 20% nas milhas

Para turbinar a venda de passagens aéreas no início do ano, a MaxMilhas, que vende passagens emitidas por milhas, começou a oferecer nesta sexta-feira 50 milhões de milhas com 20% de desconto. Por esse sistema é possível comprar bilhetes para qualquer destino do mundo.

Essa promoção acontece justamente quando os consumidores estão no vermelho: 38% dos brasileiros começaram 2018 endividados e pretendem reduzir gastos, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Hoje, 20 milhões de milhas foram liberadas para os internautas que se cadastraram previamente na plataforma da campanha. Os cupons liberados nesta sexta-feira expiram às 23h59 de hoje. Amanhã, outras 30 milhões de milhas com 20% de desconto serão disponibilizadas para todos os usuários mediante cadastro – os descontos também têm prazo de validade: até as 23h59.

Apesar do prazo para fazer uso do cupom, o consumidor pode agendar a viagem para qualquer data.

Ao alcançar o número de 50 milhões de milhas vendidas, a promoção encerra-se. A cada compra, serão contabilizadas 250 milhas no indicador Milhômetro.