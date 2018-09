Nikon anuncia o encerramento de todas suas atividades no Brasil

A fabricante japonesa de câmeras fotográficas Nikon anunciou o encerramento de todas as suas atividades no Brasil. No final do ano passado, a empresa já havia informado que iria desativar sua loja virtual no país.

Em comunicado, divulgado no dia 12 de setembro, a Nikon disse que “para produtos fotográficos com garantias válidas” os reparos continuarão a ser realizados. Solicitações para a assistência técnica devem ser feitos pelo site da Nikon do Brasil por meio de um formulário online.

“Equipamentos fotográficos e acessórios que estejam fora de garantia terão os serviços de assistência técnica assumidos diretamente pela marca nos Estados Unidos”, afirmou a empresa.

Segundo a Nikon, as linhas completas de produtos de microscopia continuarão a ser oferecidas no país pela empresa BioLab Brasil.

Quando abriu sua filial no Brasil, em 2011, a Nikon foi influenciada pela “forte demanda”. Na época, o presidente da companhia no Brasil, Koji Maeda, afirmou à Reuters disse que a entrada no mercado brasileira visava aproveitar “eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016”.