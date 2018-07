Buscador Baidu encerra operações no Brasil

O buscador chinês Baidu vai encerrar as suas operações no Brasil para seguir com um plano global de investir em inteligência artificial. A informação foi divulgada pelo portal EXAME nesta quinta-feira.

Segundo o site, o escritório da empresa em São Paulo já foi fechado. Em suas redes sociais, as atividades do Baidu estão paradas há algum tempo – a última atualização do Facebook foi em janeiro de 2017, e a versão brasileira do site está fora do ar.

A empresa já havia descontinuado seu principal produto no Brasil, o buscador, ainda em 2015. O Baidu ainda mantêm aplicativos como o Du Speed Booster e ES File, segundo a Exame.

Procurado por VEJA, o Baidu não foi localizado.