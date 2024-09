Mercado financeiro eleva para 11,75% a projeção da Selic para este ano

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central voltaram a subir a projeção para a taxa Selic ao final deste ano. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 30, os analistas projetam quem a taxa fique em 11,75%, isto é, 1 ponto percentual acima da taxa atual e 0,25 a mais do que o projetado na semana passada.

As expectativas desancoradas de inflação, o aumento da incerteza com a política fiscal e o aquecimento do mercado de trabalho são as razões que motivaram o início do ciclo de altas da Selic pelo Banco Central na reunião de setembro. O colegiado se reúne mais duas vezes neste ano, em novembro e dezembro, e os analistas preveem que as altas nos juros devem ser em ritmo mais acelerado que o último ajuste, apesar das surpresas positivas nos dados de inflação divulgados recentemente, como o IPCA-15.

Nas projeções de inflação, o mercado interrompeu a sequência de 10 semanas seguidas de alta do IPCA para 2024. Os analistas projetam a inflação em 4,37%, distante do centro da meta de 3% e muito próxima ao limite de tolerância da meta, de 4,5%. Para 2025, a projeção também foi mantida e os analistas esperam uma variação de 3,97%, também acima do centro da meta.

Para o PIB, o Focus também interrompeu a sequência de revisões e espera um avanço de 3%, abaixo dos 3,2% projetados pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central.