McDonald’s distribui moedas que poderão ser trocadas por Big Mac

O McDonald’s vai comemorar o aniversário de 50 anos do Big Mac, seu sanduíche mais famoso, com a distribuição de 6 milhões de moedas em restaurantes espalhados por 57 países nesta quinta-feira, dia 2. Só no Brasil serão 300 mil MacCoins, que poderão ser trocadas depois por um Big Mac.

Para ganhar uma MacCoin é preciso comprar uma oferta de Big Mac em qualquer um dos 900 restaurantes localizados no país. A troca das moedas por sanduíches poderá ser feita a partir de 4 de agosto em qualquer loja do McDonald’s, inclusive de outros países.

Serão cinco modelos diferentes de MacCoins, cada uma referente a uma década de vida do sanduíche.

O Big Mac foi criado pelo franqueado Jim Delligatti para atrair o público adulto para o seu restaurante em Pittisburg, na Pensilvânia (EUA). Hoje, são vendidos mais de 1,5 bilhão de Big Mac seriam diariamente no mundo, sendo 1 milhão só no Brasil.

Segundo a marca, a única alteração feita na receita de Deligatti foi o molho especial, que precisou mudar para que o produto pudesse ser comercializado em grande escala. Os demais ingredientes continuam os mesmos: dois hambúrgueres, alface, queijo, cebola, picles e pão com gergelim.

A distribuição da MacCoin remete ao índice Big Mac, criado em 1986 pela revista inglesa The Economist. O indicador mostra o custo do Big Mac em diferentes moedas do mundo.