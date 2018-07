McDonald’s vence ação e palhaço assustador do Burger King sai do ar

O McDonald’s venceu nesta quinta-feira uma ação que movia no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) contra a campanha do Burger King Scary Clown Night (Noite do Palhaço Assustador).

O comercial, veiculado durante o Dia das Bruxas de 2017, exibia uma versão assustadora do personagem Ronald McDonald – ícone da marca de fast food no mundo. Na vídeo, um jovem é perseguido por palhaços malvados e busca refúgio em um restaurante do Burger King. “Eu quero meu Whopper”, diz o Ronald McDonald do mal.

Procurado, o Burger King informou que cumpriu a determinação do conselho e retirou do ar todas as peças da campanha.

O comercial fazia referência à promoção da rede, que naquele Dia das Bruxas presenteou consumidores fantasiados de palhaço com um sanduíche Whopper.