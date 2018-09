Inspiradas no sucesso de LOL, empresas investem em brinquedos-surpresa

O sucesso mundial das bonecas LOL influenciou os lançamentos da indústria de brinquedos para o Dia das Crianças deste ano. As principais empresas do setor prepararam lançamentos com as características do brinquedo que virou febre entre as crianças: miniaturas colecionáveis-surpresa, ou seja, o comprador só sabe o modelo que levou após desembrulhá-lo, alimentando uma outra moda, a do unboxing.

Uma das apostas da Sunny para o segmento de colecionáveis surpresa são os ovos de dragão Hactchimals. “Antes, tinha o mistério de saber a cor do dragão. Agora, tem o mistério de saber qual é o bichinho que vem. E a tecnologia evoluiu, eles aprendem a falar”, diz Sharon Czitrom, diretora de marketing da Sunny.

Ela diz que os colecionáveis vieram para ficar e permite a indústria lance itens em várias faixas de preço. “Eles mudaram a forma da criança brincar e se relacionar com o brinquedo. Elas trocam”, diz.

Um dos brinquedos da linha Lost Kitties, da Hasbro

Na Hasbro, a linha de colecionáveis Lost Kitties é um dos sucessos de venda do ano. “Os colecionáveis voltaram a ser um hit do mercado. São 36 gatinhos, cada um com uma personalidade diferente. É um hit. Junta-se a isso o fator surpresa. A ansiedade que se gera é uma motivação. A indústria conseguiu desenvolver uma estratégia que é um motor para manter o interesse do consumidor”, afirma Ricardo Wako, gerente de marketing da Hasbro.

Segundo ele, o brinquedo-surpresa se assemelha com a antiga experiência de colecionar figurinhas. Sempre havia a expectativa de abrir o envelope sem saber se o cromo era repetido ou não.

Casa da LOL vai custar R$ 3.000

Após todo o sucesso da LOL, a Candide – distribuidora oficial da marca no Brasil – aumentou a importação da família de bonecas e acessórios. Além das próprias miniaturas, elas agora têm bichinhos de estimação, irmãzinhas, acessórios e embalagens diferenciadas. Para o Dia das Crianças, a empresa está trazendo a casa da LOL, que será vendida por 2.999,99 reais.

Com foco nos meninos, a Candide trouxe para o país outra linha de colecionáveis-surpresa. É a linha Ready 2 Robot, formada por 75 pilotos e cinquenta robôs diferentes.

A Xalingo começou neste ano a investir na linha de colecionáveis, com blocos de montar e quebra-cabeça vertical. Alexandre Marques, gerente de vendas da empresa, afirma que a empresa começará a trabalhar com a linha surpresa em 2019. “Detectamos a tendência e devemos dar um foco maior para esse tipo de brinquedo. Isso vem muito no rastro de LOL, que foi o brinquedo de mais sucesso em 2017 e permanece em alta.”

Ao contrário das concorrentes, a Estrela não pretende trabalhar por enquanto com essa tendência de brinquedos-surpresa nem explorar o unboxing. “Quando um fenômeno desses acontece, é comum que ocorra uma super oferta no mercado de brinquedos parecidos. Achamos por bem não entrar nesse segmento agora, pois o segmento está muito congestionado. É melhor esperar um pouco”, afirma o diretor de marketing da Estrela Aires Fernandes.

A linha Hot Wheels, da Mattel, pode ser considerada um dos brinquedos colecionáveis mais antigos do mercado. Com 50 anos de existência, possui desde a família de carrinhos até pistas completas e muitos acessórios. Só não é surpresa.

O Dia das Crianças é uma das datas mais importantes do ano para o setor de brinquedos. O período entre 12 de outubro e 25 de dezembro, o Natal, costuma representar de 60% a 70% de todas as vendas do ano do setor. Por isso, as empresas reservam seus principais lançamentos para este período. “No segundo semestre, as pessoas costumam comprar produtos de maior valor agregado do que nos primeiros seis meses do ano”, afirma Wako, da Hasbro.