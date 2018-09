Empresa lança casa da boneca LOL por R$ 3.000 de olho no Dia das Crianças

A febre da boneca LOL não passou. Para manter o interesse das crianças pelas miniaturas colecionáveis que vêm dentro de bolas, a Candide – distribuidora oficial do brinquedo no país – aumentou a importação da família de bonecas e acessórios da LOL. Além das próprias miniaturas, elas agora têm bichinhos de estimação, irmãzinhas, acessórios e embalagens diferenciadas.

A grande aposta LOL para o Dia das Crianças e Natal chegará às lojas nas próximas semanas por um preço bem salgado: 2,999,99 reais. É a casa da LOL, que virá com 85 surpresas dentro de um mesmo brinquedo.

Casa da LOL vai custar R$ 3.000

“É uma casa mesmo. É como se fosse um dia de mudança, vem até o caminhão de transporte”, diz Bruno Verea, gerente de marketing da Candide.

Até então, a LOL Big Surprise era o item mais caro da coleção no país, vendida por 999 reais. Verea diz que a LOL ganharão outros itens, como a ‘eye spy’. “Vem com uma lupa e através dela dará para ler uma mensagem secreta.”

O brinquedo Ready2Robot

Outra aposta da Candide para as vendas de Dia das Crianças e Natal é a linha Ready 2 Robot, uma espécie de versão LOL composta por robôs. Como a LOL, os robôs são colecionáveis e vêm dentro de uma embalagem surpresa – quem compra só sabe o que levou depois de desembrulhar. “Cada embalagem vem com um robô completo, um piloto e uma cápsula de slime”, afirma Verea. “São 75 pilotos e 50 robôs diferentes, que permitem que se façam várias combinações.”

A Candide não revela dados de vendas de brinquedos no Brasil. Mas o gerente de marketing afirma que os resultados iniciais de vendas são positivos. “Superaram nossas expectativas.”

Na Ri Happy, a linha de colecionáveis Ready 2 Robot, é vendida desde agosto e já está entre os brinquedos mais vendidos da rede varejista .

Além de misturar a febre dos colecionáveis com a do unboxing, o Ready 2 Robot também traz outro produto que virou moda entre a criançada. É o slime, uma espécie de massa de modelar com características de geleca. Nas redes sociais, há vários tutoriais ensinando como fazer o slime em casa.

Verea diz que outras apostas da Candide para o Dia das Crianças são o unicórnio Poopsie, que faz cocô de slime, e um arremessador de papel higiênico.

Poopsie Unicorn Slime Surprise será vendida por R$ 699,99