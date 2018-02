Lojas começam a vender boneca LOL de R$ 999 no Brasil

A boneca LOL de quase mil reais já começou a ser vendida nas lojas brasileiras. Apesar de a embalagem e o preço serem bem maiores que o das coleções tradicionais, a linha LOL Big Surprise não traz bonecas de tamanhos diferentes. A diferença é que a embalagem contém quatro bolas de bonecas LOL e acessórios, cinco bolas com pingentes e 10 bolas de acessórios.

Muitas pessoas não entendem como uma bonequinha de menos de dez centímetros, que não fala nem anda nem fecha o olho pode custar tanto. Uma das graças do brinquedo é a surpresa de descobrir o modelo de boneca somente depois de abrir a embalagem. Como são miniaturas, há um estímulo para a formação de coleções. Para amplificar o desejo, há milhares de vídeos de crianças abrindo bolas de LOL no YouTube.

“Esse produto é uma febre mundial. Chegou a faltar em todas prateleiras do mundo, porque a demanda foi além da expectativa”, afirma Renata Falcone, proprietária da loja Blanc Toys, no shopping Plaza Sul, zona sul de São Paulo.

Ela organiza feira de troca de bonecas LOL dentro das duas lojas – possuo outras em Itapeva e são Bernardo. “É o produto de maior venda no mercado há seis meses. No dia do evento, chego a vender mais de 12 mil reais só de LOL”, afirma ela.

A Ri Happy diz que as bonecas Big LOL são um dos itens mais caros destinados para as meninas. Os brinquedos foram distribuídos em todas as lojas do país.

A ViaVarejo, dona das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra – informa que as vendas da LOL cresceram muito em 2017. Para 2018, a expectativa é que esse movimento continue em alta, com os lançamentos das linhas LOL Pet e Big LOL.