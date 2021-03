Inflação ao produtor acelera no início do ano por dólar alto e commodities

Na indústria, as 24 atividades monitoradas pelo IBGE apresentaram elevação de preços, contra 17 em dezembro. Destaque para o setor das indústrias extrativas, que teve a maior alta (10,70%) e também foi a maior influência no resultado geral. Assim como já apontado no decorrer de 2020, a desvalorização cambial e o encarecimento das commodities no mercado internacional tem grande influência na alta. “É um segmento muito volátil, que voltou a ter alta após duas quedas, por conta da desvalorização do real frente ao dólar e do comportamento do óleo bruto de petróleo e do mercado internacional de minério de ferro”, explica o gerente da pesquisa, Manuel Souza Neto. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor tem alta de 52,91%, a maior entre todas as 24 atividades.

Outra atividade que teve alta destacada na pesquisa foi metalurgia, a segunda maior (6,10%) do mês. O aumento de preços em janeiro foi o maior de toda a série histórica, ou seja, em 11 anos. O acumulado nos últimos 12 meses foi de 38,42%, também o maior da série. “Esses resultados estão ligados à combinação dos grupos siderúrgicos (produtos de aço) e do grupo de materiais não ferrosos (cobre, ouro e alumínio), que têm comportamentos de preços diferenciados”, ressalta o gerente. O primeiro é afetado pelos preços do minério de ferro e pelo excedente de aço no mundo. Apesar deste excedente, a valorização do dólar frente ao real, de 29,1% nos últimos 12 meses e de 4,1% em janeiro, junto ao aumento dos preços do minério de ferro permitiram um acréscimo de preços do aço nacional. Já o grupo de materiais não ferrosos tem valores que costumam apresentar seus resultados ligados às cotações das bolsas internacionais.

Segunda em influência e terceira maior alta no geral, a atividade de refino de petróleo e produtos de álcool (5,30%) tem seu resultado ligado aos produtos derivados do óleo bruto de petróleo, como gasolina e o óleo diesel. A alta dos preços nas refinarias feitas pela Petrobras nesse início de ano fizeram, inclusive, com que o presidente Jair Bolsonaro intervisse na petroleira e questionasse a política de preços. Já o biodiesel, entre os quatro produtos que mais influenciaram o resultado do mês, foi o único cujos preços diminuíram: “Isso se deve à menor demanda ou, o que é importante para o produto, à baixa compra em leilão promovido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo)”, explica Manuel.