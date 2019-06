iFood lança serviço para pedir pelo app e retirar no restaurante

A plataforma de delivery iFood vai lançar uma nova opção de entrega para os restaurantes até o fim deste mês em São Paulo. É o PraRetirar. O cliente pede a comida pelo aplicativo, paga online e retira no restaurante. O modelo já opera como teste em Osasco, na Grande São Paulo, onde fica a sede do iFood, com três restaurantes –Habib’s, Pizza Hut e Gendai.

Na prática, a ideia é uma releitura do que se fazia há alguns anos quando se ligava para a pizzaria, fazia o pedido por telefone e ia retirar no local. Pelos planos da companhia, haverá a expansão no segundo semestre para outras capitais e cidades do interior do país. A operação é baseada na plataforma Just Eat, do Reino Unido, que oferece a opção de retirada desde o começo deste ano.

O Uber Eats, concorrente da startup brasileira, anunciou na segunda-feira, 10, que também vai passar a oferecer o serviço de retirada em restaurante. A operação, no entanto, deve acontecer a partir de julho em São Paulo. Segundo a plataforma, o sistema opera em testes em restaurantes dos EUA e da Europa. Na América Latina, a iniciativa começou na Cidade do México, em Guadalajara, também no México, e em San José, na Costa Rica.

Segundo Jason Oh, diretor de novos negócios do iFood, o objetivo é melhorar a jornada do cliente, abrindo mais opções. “Para fazer o pedido pelo telefone diretamente no restaurante, o consumidor tem de procurar o número do local, chegar lá e enfrentar fila para pagar. No aplicativo, além de não pegar fila, o cliente tem na mão a escolha de diversos restaurantes diferentes”, afirma. Ao fazer o pedido no app, o cliente recebe a estimativa de quanto tempo seu pedido ficará pronto. “O tempo é bem menor do que para a entrega. Além disso, o cliente economiza com o valor do frete”, afirma o executivo.

O consumidor pode filtrar na busca os restaurantes que operaram retirada. Outra opção é fazer a opção na sacola de compra. Nos restaurantes em que o serviço estiver disponível, há opção de trocar o modo de entrega por “pra retirar”. Após a entrada em operação na capital paulista, a home do app terá uma aba reunindo estabelecimentos que operam o serviço.

Armário de comida

A empresa também lançou o iFood Box, um armário de comida térmico onde os entregadores podem deixar os pedidos. A ideia é que eles não precisem aguardar o cliente encontrá-los para pegar o pacote. O app direciona o entregador diretamente ao box, onde deve depositar a comida em um dos compartimentos.

Com o fechamento da porta, o consumidor recebe uma mensagem com o aviso de que o produto está lá e que já pode ir buscar. O armário é aberto com QR Code. A modalidade começou a ser testada em dezembro e há 40 box espalhados por prédios corporativos de São Paulo.