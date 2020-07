Fitch aponta perspectiva negativa de nota de crédito dos Estados Unidos

Uma das principais agências de classificação de risco, a Fitch Ratings cortou a perspectiva da nota dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 31, graças à devassa causada pelo coronavírus à economia do país. “A perspectiva foi revisada como negativa para refletir a atual deterioração das finanças públicas estadunidenses e a ausência de um plano crível de consolidação fiscal”, informou a agência. A nota do país foi atualizada de ‘estável’ para ‘negativa’, apontando que, no momento, os Estados Unidos não serão uma nação recomendada para investimentos graças à pandemia.

“A flexibilidade de financiamento, auxiliada pela intervenção do Federal Reserve para restaurar a liquidez dos mercados financeiros, não dissipa totalmente os riscos à sustentabilidade da dívida a médio prazo, e há um risco crescente de que os formuladores de políticas dos EUA não consolidem as finanças públicas o suficiente para estabilizar a dívida pública após o choque.

A agência aponta que, embora uma resposta política maciça tenha impedido uma desaceleração mais profunda, tratando da injeção de mais de 3 trilhões de dólares por parte do Federal Reserve — o Banco Central do país —, e as projeções e persistem os riscos negativos. “A Fitch espera que o déficit anual do governo aumente para mais de 20% do PIB em 2020. A agência espera que o déficit diminua para 11% do PIB em 2021, à medida que as medidas de apoio econômico forem revertidas”, diz o relatório da Fitch. A agência avalia que a economia americana deve sofrer um baque de 5,6% em 2020 e se recupere em 4% no ano que vem, graças à “resposta maciça da política fiscal evitando uma desaceleração mais profunda”.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Na quinta-feira 30, o escritório de estatísticas econômicas (BEA) mostrou que a economia do país no segundo trimestre despencou 32,9% na taxa anualizada. Em relação ao primeiro trimestre, o PIB americano apresentou contração de cerca de 10%. Os Estados Unidos são o país com mais casos de coronavírus no mundo, porém, a escalada dos casos por lá começaram no início de março e aceleraram em abril, movimento semelhante a proliferação da Covid-19 no Brasil. Os pedidos de auxílio-desemprego divulgados também nessa quinta-feira aumentaram. Na semana terminada no dia 25 de julho, foram 1.434.000 solicitações, 12 mil a mais que a semana anterior.