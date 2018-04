Facebook lança programa para gamers brasileiros

De olho nos 800 milhões de usuários que se conectam à rede social para jogar, o Facebook anunciou hoje o lançamento de um programa voltado para os gamers. É o Gaming Creator Pilot Program, focado em ajudar os gamers a criar e a engajar suas comunidades na plataforma durante o streaming de jogos. O primeiro país a receber a opção foi os Estados Unidos. Agora é a vez do Brasil.

O programa piloto começa com um grupo inicial de gamers, que vai jogar e transmitir ao vivo jogos do Facebook Live, como Fortnite, Clash Royale, GTA e League of Legends. Entre os jogadores escolhidos estão Afreim, Bruno PlayHard, Davy Jones (GameplayRJ), Diana Zambrozuski, Gab Zuski, Gelli Clash e outros.

O programa é focado em construir comunidades no Facebook, elevar a audiência e trazer novas ferramentas com base no feedback dos jogadores.

Segundo o Facebook, assistir ao livestreaming de games é um fenômeno mundial, que tem o poder de construir comunidades em torno de vídeos.

O gerente estratégico de parceiras de gaming no Facebook, Pedro Rodrigues, diz que cerca de dois bilhões de pessoas – quase todos no Facebook – já assistiram a um vídeo pelo Live.