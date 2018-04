Como saber se o Facebook compartilhou seus dados com a Cambridge Analytica

O Facebook começou a notificar nesta segunda-feira os usuários que tiveram dados indevidamente compartilhados com a consultoria Cambridge Analytica. O alerta está sendo distribuído gradativamente para as 87 milhões de pessoas afetadas. Enquanto não avisa a todos, o Facebook disponibilizou uma página em que o usuário checar se seus dados foram vazados (clique aqui e verifique).

Ao fazer essa consulta, o Facebook avisa se o usuário teve seus dados compartilhados com a consultoria depois de usar o aplicativo This Is Your Digital Life. A quantidade de dados obtidos pela Cambridge Analytica chegou aos milhões porque toda vez que um membro da rede social fazia uso do aplicativo, seus amigos também tinham informações pessoais compartilhadas.

Os que foram afetados serão orientados a alterar as configurações de aplicativos, segundo o site The Verge. Ainda de acordo com a publicação, o Facebook não mostrará aos usuários a identidade do amigo que utilizou o This Is Your Digital Life.

No Brasil, mais de 443.000 usuários da rede social tiveram dados compartilhados com a consultoria, que ajudou na eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Explicações

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, vai participar hoje de três comitês do Congresso norte-americano para responder a questionamentos sobre a proteção de dados de seus usuários. A primeira audiência será no Comitê de Energia e Comércio da Câmara de Representantes, que divulgou rascunho do testemunho de Zuckerberg.

Em seu discurso, o CEO pedirá desculpas aos membros da rede social. “Está claro que não fizemos o suficiente para evitar que essas ferramentas sejam usadas também para causar danos. Não tivemos uma visão ampla da nossa responsabilidade e isso foi um grande erro. Foi meu erro e sinto muito”.

Segundo Zuckerberg, levará um tempo até que todas as mudanças necessárias sejam feitas. “Mas estou comprometido em fazer isso dar certo. O que inclui melhorar a forma como protegemos as informações das pessoas e proteger as eleições ao redor do mundo”.

Depois de ler o testemunho, Zuckerberg responderá a perguntas dos parlamentares.