Facebook e Google recrutam estudantes em feira de estágio

A 4ª edição da feira de recrutamento Matraca vai reunir estudantes de comunicação de todo o Brasil e 19 empresas – entre elas, Facebook, Google, Nubank e Nestlé. O evento começa às 12 horas do dia 28 de agosto no Centro de Difusão Internacional da USP.

As empresas vão montar estandes para o recrutamento dos universitários. A feira também contará com palestras e workshops sobre os novos caminhos da comunicação. Para entrar no evento, cada estudante deve preencher o formulário deste link e levar 1 kg de alimento não perecível para doação. São cerca de 40 vagas.

O início do segundo semestre é o momento em que muitas empresas abrem as inscrições de seus programas de estágio. Confira outras vagas:

Raízen

Os estudantes podem candidatar-se neste link até o dia 10 de setembro. Para participar, é preciso concluir a graduação entre 2019 e 2020.

Além do programa de estágio, a empresa abriu as inscrições para o estágio de verão, que tem duração de três meses – neste último, os candidatos devem estar no primeiro ou segundo ano da faculdade.

O processo seletivo da empresa inclui testes online, dinâmica de grupo e entrevista final. Serão 150 vagas, entre oportunidades para trainees e estagiários.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 150

Pré-requisito: não divulgado

Cursos: engenharias, administração, economia, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, relações internacionais e cursos correlacionados

Diebold Nixdorf

A empresa, que oferece soluções de automação financeira e varejo, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio. Os selecionados vão trabalhar nas cidades de São Paulo ou de Indaiatuba.

Para participar, os estudantes precisam ter formação prevista para dezembro de 2020. Os estagiários começam a trabalhar em janeiro, mas o processo seletivo é finalizado em novembro. São, ao todo, 33 vagas.

A empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida e programa de treinamentos.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês intermediário

Cursos: engenharia, ciências da computação, economia, administração, direito, marketing, entre outras áreas

Itaú

O Itaú abriu as inscrições para mais de 1.270 vagas de estágio. A empresa aceita candidatura dos estudantes de todo o Brasil. Os selecionados atuarão no atendimento ao cliente em agências.

Para participar do programa, os estudantes precisam estar cursando a partir do segundo ano da graduação – o Itaú também exige que os alunos estudem no horário noturno. Não é necessário possuir experiência prévia para candidatar-se.

A empresa oferece treinamentos técnicos, comportamentais e funcionais e um plano de desenvolvimento pessoal. O programa tem duração de 12 meses. Após seis meses, os estagiários podem ser efetivados na área.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 1.270

Pré-requisito: disponibilidade para trabalhar seis horas diárias em horário comercial de agência

Cursos: economia, administração e ciências contábeis

Braskem

A empresa, do setor químico e petroquímico, abriu as inscrições para dois programas: o estágio técnico e o universitário. Há vagas para escritórios e unidades em Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A inscrição deve ser realizada neste link até 3 de setembro.

São 230 vagas para o estágio universitário e outras 90 para o técnico. Para o primeiro, os estudantes devem estar cursando o penúltimo ou último ano da faculdade. Para o segundo, pode candidatar-se quem estiver cursando a partir do segundo semestre do curso técnico — mas é necessário ter 18 anos completos até dezembro de 2018.

Para o estágio técnico serão selecionados estudantes para trabalhar nas operações industriais do ABC e Paulínia (SP),; Duque de Caxias (RJ); Triunfo (RS); Maceió (AL) e Camaçari (BA).

Além da bolsa-auxílio, os aprovados recebem vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 320

Pré-requisito: não divulgado

Cursos: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comércio exterior, comunicação social (jornalismo e relações públicas), engenharias, cursos de TI, logística, biologia, psicologia, química, relações internacionais, automação, automação industrial, edificações elétricas, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, instrumentação, manutenção, manutenção mecânica, mecânica, mecatrônica, metalurgia, plásticos, química industrial, robótica ou segurança do trabalho e soldagem.

Grupo EPD

Os interessados podem candidatar-se ao programa de estágio da empresa neste link. O Grupo EPD, multinacional portuguesa que atua no setor de energia, está selecionando estudantes para seus escritórios em São Paulo, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Sul.

Após a análise curricular, os candidatos realizam testes on-line, avaliação de perfil, dinâmica em grupo e entrevista final. Para participar, os postulantes devem concluir a graduação a partir de julho de 2019 — a empresa exige que os estudantes estejam ao menos no 2º ano de graduação.

A empresa oferece vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, programa de assistência financeira, jurídica e social, programa de incentivo ao esporte, programa de desenvolvimento e de captação e descontos em estabelecimentos parceiros.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês intermediário e pacote Office intermediário

Cursos: engenharias, administração, matemática, economia e relações internacionais