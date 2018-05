Expectativa x realidade: foto de piscina de hotel viraliza nas redes

Fazer reservas de hotéis e voos pela internet é cada vez mais simples. O que não faltam por aí são sites que oferecem informações sobre as acomodações, incluindo a avaliação de quem já se hospedou no local.

A expectativa, entretanto, algumas vezes não condiz com a realidade. Foi o que aconteceu com Jenny Kerkshaw, da cidade de Manchester, na Inglaterra. Ela reservou pelo site Booking.com um quarto no hotel Mari Gold & Apartment, no Vietña, influenciada principalmente pelas fotos da piscina, que prometia ser um lugar maravilhoso para descansar e tomar sol.

Ao chegar ao local, entretanto, Jenny se deparou com uma piscina minúscula, que mais parecia um tanque d’água. A escadinha que dava acesso ao local era tão estreita que nem mesmo a palava “welcome” (bem vindo) coube com todas as letras.

Rindo da própria desgraça, Jenny postou na sua conta no Twitter uma montagem com as fotos da piscina real e a publicada no site do Booking.com.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) May 12, 2018

A reação dos amigos da inglesa foi imediata, e o seu posto viralizou de tal modo que já alcançou mais de 183 mil interações até agora.

Dois dias depois de o post de Jenny ter alcançado todos os pontos do planeta, a empresa Booking.com entrou em contato com ela no Twitter, dizendo que a sua equipe de suporte estava à disposição para ajudá-la.

A inglesa não quis fazer uma reclamação formal e disse ao site de hospedagens que o próprio hotel no Vietnã já tinha trocado as fotos da piscina, colocando que uma que oferecia uma Jacuzzi gratuita.