Companhia aérea surpreende passageiros com TV de 43 polegadas

Os 105 passageiros do voo 4096 da Azul, que saiu de Salvador (BA) e pousou em Campinas (SP) nesta sexta-feira, 18, foram surpreendidos com um presente ao desembarcarem. Em uma parceria com as Casas Bahia, todos passageiros receberam aparelhos de TV de 43 polegadas.

A menos de um mês da Copa, a promoção reforça a mensagem de que o brasileiro gosta de TV nova para assistir aos jogos de futebol e a estratégia de atuação do Tudo Azul, programa de fidelidade da companhia aérea.

“Ficamos muito felizes em concretizar essa ação e ver a surpresa de nossos Clientes. Não há nada melhor do que ganhar uma TV novinha e poder acompanhar seus craques favoritos no conforto de casa”, afirma em nota o diretor do TudoAzul, Daniel Bicudo.

Esta não é a primeira vez que empresas fecham parcerias com o setor aéreo para promover produtos ou marcas. No ano passado, a Samsung Espanha distribuiu aparelhos Galaxy Note 8 para 200 passageiros de um voo que saiu de La Coruña com a Madri Barajas. Em 2013, passageiros da WestJet eram surpreendidos com presentes na esteira de bagagem.