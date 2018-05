Chip oferece internet e ligações em mais de 130 países por R$ 99

A empresa SIPVoice Telecom lançou nesta semana um michochip que permite acesso à internet em mais de 130 países. O produto, chamado FlexiRoam X, é um adesivo que o consumidor coloca sobre o chip de sua operadora brasileira – não é necessário retirar o adesivo quando voltar ao Brasil.

Além da internet, o microchip oferece ao usuário chamadas para telefones fixos e celulares sem a necessidade de Wi-Fi ou roaming internacional da operadora brasileira.

Para que o adesivo funcione, é necessário baixar o aplicativo FlexiRoam X. A partir daí, o controle entre o chip da operadora brasileira e o da SIPVoice pode ser realizada pelo app – assim como a aquisição de planos de dados e o controle de créditos.

O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. Segundo a empresa, os clientes têm 50% de desconto nas compras antecipadas.

O FlexiRoam X custa 99 reais com um pacote inicial de 100 MB. As opções de recarga vão de pacotes de 100 MB até 11 GB. O produto poderá ser encontrado no quiosque da marca no Aeroporto Internacional de Guarulhos e no site oficial da empresa.