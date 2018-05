Empresa vai dar estadia em quarto montado no Museu do Futebol

O Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, será transformado e ganhará um quarto exclusivo com decoração inspirada na Rússia. Os hóspedes serão os vencedores da promoção cultural do site de acomodação Booking.com.

Para concorrer é preciso acessar o site da empresa e contar, em até 150 palavras, sobre sua paixão por viagens e futebol e por que merece passar uma noite no Museu do Futebol com a Booking.com. O concurso está sendo realizado em todo o território brasileiro e as inscrições devem ser feitas até às 23h59 do dia 22 .

O autor da frase mais criativa poderá levar um acompanhante vai ganhar uma noite de estadia, no dia 2 de junho, no quarto do Museu do Futebol. Durante a estadia, ganhará um jantar temático criado pela chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição do Masterchef, além de um tour pelo museu guiado pelo jogador Juliano Belletti, astro da bola com passagens por equipes no Brasil e no exterior. Ao final, no dia seguinte, será servido um café da manhã.

A acomodação especial poderá ser visitada durante o dia, no período de 31 de maio a 3 de junho. Ao entrar neste quarto decorado com ícones e cores da cultura russa, os visitantes utilizarão óculos de realidade virtual, que darão a sensação de visitar monumentos do país, como a Praça Vermelha, em Moscou.