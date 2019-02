O dólar encerrou a quinta-feira, 21, em alta de 0,91%, ficando em 3,762 reais no valor de venda, o maior no fechamento desde o dia 11 de fevereiro. Na ocasião, a moeda norte-americana custava 3,763 reais. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, teve uma leve alta de 0,4%, aos 96.932,27 pontos, com repercussão da publicação do texto da reforma da Previdência.

O economista da Necton, André Perfeito, explica que o dia foi baseado em ruídos. O mercado ouviu toda a repercussão causada pela publicação do texto da reforma da Previdência nesta quarta-feira, 20: “Resgatamos certo otimismo no final do dia”, afirma.

O analista da Guide Investimentos, Rafael Passos, se referiu ao dia como “morno e sem novidade”. O mercado oscilou pela apreensão com relação às negociações da reforma, de quanto o texto será enxugado e quanto tempo vai levar para ser realmente aprovado.