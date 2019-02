Representantes do PT e do PSOL, integrantes do bloco de oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados, manifestaram-se contra o texto da reforma da Previdência entregue pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira, 20, ao Congresso. O PT também organizou um movimento contra a proposta, que reuniu cerca de 10 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, segundo o partido.

Além das manifestações onlines e do PT, o PSOL organizou um ato contra a reforma durante a visita de Bolsonaro à Câmara. Vestidos com aventais alaranjados, os parlamentares distribuíram laranjas, em referência às suspeitas de que o PSL usou candidaturas femininas “laranjas” em Pernambuco e Minas Gerais para desviar verbas do fundo eleitoral.

A hashtag “Reaja ou a sua previdência acaba” ficou em segundo lugar nos trending topics do twitter no Brasil durante toda a tarde e o começo da noite desta quarta-feira. Ela foi uma iniciativa do PT para se opor à proposta apresentada pela manhã.

Para defender a proposta de Previdência, Bolsonaro vai dizer que a reforma vai acabar com as desigualdades. É uma mentira! #ReajaOuSuaPrevidênciaAcaba pic.twitter.com/D5ZMChZPNf — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) February 20, 2019

A reforma da Previdência prevê a fixação de idade mínima para que trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos possam se aposentar. A proposta exige que as mulheres se aposentem após completar 62 anos de idade e os homens, 65. O tempo mínimo de contribuição, chamado carência, também deve subir. A expectativa é que ele seja de 20 anos. Hoje, esse período é de 15 anos. As mudanças valem tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos.

Veja algumas das críticas da reforma nas redes:

Bancada do @psolnacamara fazendo ato contra a reforma da previdência na visita de Bolsonaro a Câmara dos Deputados! Governo do laranjal não tem moral para mexer com nossos direitos! pic.twitter.com/QDDdL5jDlP — Juliano Medeiros (@julianopsol50) February 20, 2019

Bom dia com muito protesto. Hoje é dia protestar em todo e qualquer lugar, seja nas ruas, seja nas redes sociais. NÃO ACEITAREMOS nenhuma retirada de direitos da classe trabalhadora. #ReajaOuSuaPrevidênciaAcaba. pic.twitter.com/4ZiprN2U2q — Betão (@betao_pt) February 20, 2019

Em SP, ato em defesa do direito à aposentadoria e da Previdência Social reúne mais de 10 mil pessoas na manhã desta quarta-feira (20), na Praça da Sé. #ReajaOuSuaPrevidênciaAcaba Fotos: Elineudo Meira pic.twitter.com/rGf0runM2A — PT Brasil (@ptbrasil) February 20, 2019

PEC da reforma da Previdência de Bolsonaro é pior do que a de Temer #ReajaOuSuaPrevidênciaAcaba pic.twitter.com/t0Q7Gc1QQL — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) February 20, 2019

A presidente nacional do partido afirmou, por redes, que “Bolsonaro vai dizer que a reforma vai acabar com as desigualdades. É uma mentira!”.