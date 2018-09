Dólar opera em alta de mais de 1% nesta segunda-feira

O dólar inicia a semana em alta impactado pelo cenário externo e pela expectativa dos investidores quanto às novas pesquisas eleitorais que devem ser divulgadas até sexta-feira. Às 11h49, era vendido a 4,119 reais, apreciação de 1,21%. No mês passado, a moeda americana ultrapassou a barreira dos 4 reais e cresceu 8,5%, a maior alta desde setembro de 2015, no início do processo de impeachment, quando aumentou 9,2%. No ano, o dólar acumula alta de 23%.

Segundo André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, a tentativa do governo turco em manter os investidores no país, pode ser uma das razões para essa apreciação do dólar frente ao real. “O governo turco irá subir os juros e, na Argentina o presidente, Mauricio Macri, se pronunciou sobre a desvalorização do peso. Além disso, como é feriado nos Estados Unidos, o volume negociado está mais baixo”, disse.

O presidente Mauricio Macri assegurou que será reduzido pela metade o número de ministérios de seu gabinete, buscando reduzir o gasto público. Com a medida, o presidente acredita economiza 6 bilhões de dólares. Além disso, o governo argentino criou um novo imposto para os produtos exportados. A tarifa terá duração até 2020 e prevê que os embarques de produtos primários terão imposto de 4 pesos por dólar e os demais 3 pesos por dólar.

Perfeito acrescentou que no ambiente interno, a questão eleitoral continua influenciando o comportamento do dólar. Nesta segunda-feira, 03, saiu uma outra pesquisa de intenção de votos feita pelo Instituto fsb Pesquisas, encomendada pelo BTG Pactual, que mostra que no cenário com Fernando Haddad como candidato do PT, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 26%, seguido por Ciro Gomes (PDT) com 12%, Marina Silva com 11%, Geraldo Alckmin com 8% e Haddad com 6%.

“A maior cautela do mercado hoje é uma grande transferência de votos de Lula para seu (ao que tudo indica) sucessor, Fernando Haddad”, trouxe a H.Commcor Corretora em relatório.

Nesta manhã, o TSE mandou suspender a veiculação de propaganda eleitoral que apresente Lula como candidato a presidente e determinou multa de 500 mil reais para cada propaganda veiculada no rádio em caso de descumprimento.