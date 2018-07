Dólar e Bovespa caem após feriado em São Paulo

Em um dia marcado por certa tranquilidade, o dólar registrou queda de 1,85%, de olho no cenário externa e após feriado em São Paulo na véspera que manteve o mercado de câmbio praticamente parado. A moeda americana fechou vendida a 3,7994 reais.

Como pano de fundo, permanecia a cena política local a poucos meses das eleições presidenciais de outubro e o imbróglio jurídico do fim de semana que envolveu a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de US$ 14,023 bilhões.

O Ibovespa, por sua vez, fechou em leve queda, descolado do viés positivo em praças acionárias no exterior, com as ações blue chips entre as maiores pressões de baixa. O principal índice de ações da B3 caiu 0,2%, a 74.862 pontos.

O volume financeiro no pregão somou R$ 10,7 bilhões. No melhor momento, o Ibovespa subiu 1,18%, ajudado pelo cenário exterior favorável e ajustes ao movimento positivo de ADRs brasileiros (recibos de ações negociados nos EUA) na véspera, quando a B3 ficou fechada pelo feriado no Estado de São Paulo.

Entre os destaques está a Vale, que fechou com variação negativa de 1,61% e a Petrobras PN e ON, que recuaram 1,39% e 0,15%, respectivamente.