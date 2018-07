Petrobras anuncia aumento de preço na gasolina

A Petrobras elevará os preços da gasolina a partir desta quarta-feira. O valor do litro sobe de 2,0249 reais para 2,0369 reais nas refinarias — este é o maior patamar desde 23 de junho. Desde o início do mês, o reajuste acumulado foi de 4,5%. As informações estão disponíveis no site da estatal.

O avanço dos preços coincide com a alta das referências internacionais do petróleo e o aumento do dólar ante o real. Ambos os fatores, mercado externo e câmbio, integram o sistema de formação de preços de combustíveis da companhia, em vigor desde o ano passado e que prevê reajustes quase diários.

Enquanto isso, o valor do diesel segue congelado a 2,0316 reais desde 1º de junho após acordo entre governo e caminhoneiros para acabar com a greve da categoria, que causou uma crise de desabastecimento no país. A paralisação deu-se pela disparada no preço do combustível, que chegou a atingir 2,3716 reais por litro em maio.

A Petrobras reitera há meses que não tem poder de formação de preços dos combustíveis, os quais oscilam ao sabor das condições de mercado. Além disso, destaca, inclusive em propagandas comerciais, que sua cotação responde por cerca de um terço do valor final nos postos.

(Com Reuters)