Desconto de R$ 0,46 no diesel chegou a apenas seis estados

Consumidores de apenas seis dos 27 estados brasileiros sentiram o desconto de 0,46 centavos no litro do diesel. A redução no preço do combustível faz parte do acordo firmado entre o governo com os caminhoneiros para encerrar a greve da categoria há três semanas.

Na época, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que “havia condições” para o combustível sair das refinarias com o desconto prometido durante as negociações com os caminhoneiros – a greve que foi iniciada no dia 21 de maio causou uma crise de abastecimento em vários setores da economia.

Durante a semana de 27 de maio até 2 de junho, última antes do anúncio de redução, o preço do litro do diesel chegou a atingir o valor de 4,77 reais no Acre. Desde então, os consumidores sentiram um desconto de, no mínimo, 0,46 reais em Alagoas (-0,60 centavos), Amapá (-0,55 centavos), Mato Grosso do Sul (-0,63 centavos), Rio de Janeiro (-0,51 centavos), Rio Grande do Sul (-0,47 centavos) e São Paulo (-0,51 centavos).

Consulte o desconto por estado:

Estado Desconto Acre R$0,41 Alagoas R$0,60 Amapá R$0,55 Amazonas R$0,33 Bahia R$0,37 Ceará R$0,45 Distrito Federal R$0,33 Espírito Santo R$0,43 Goiás R$0,32 Maranhão R$0,44 Mato Grosso R$0,37 Mato Grosso do Sul R$0,63 Minas Gerais R$0,39 Pará R$0,31 Paraíba R$0,38 Paraná R$0,42 Pernambucanas R$0,42 Piauí R$0,35 Rio de Janeiro R$0,51 Rio Grande do Norte R$0,39 Rio Grande do Sul R$0,47 Rondônia R$0,32 Roraima R$0,42 Santa Catarina R$0,42 São Paulo R$0,51 Sergipe R$0,44 Tocantins R$0,37

Nesta quarta-feira, o Ministério da Justiça notificou as distribuidoras Petrobras, Ipiranga, Raízen, Alesat, Ciapetro, Royal Fic e Zema para que esclareçam a suposta ausência de repasse integral do desconto na comercialização de diesel aos postos de combustíveis.